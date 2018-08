Trasporto, tribuna solo davanti al Comune e 600 sedie

Una tribuna e 600 sedie in piazza del Plebiscito per assistere al Trasporto 2018.

Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I biglietti per la tribuna sono in vendita online su TicketItalia e presso l'Underground (via della Palazzina, Viterbo). Il costo per il singolo posto in tribuna è di 44 euro, compresi i diritti di prevendita.

A piazza del Plebiscito sarà possibile collocare 600 sedie, la cui vendita avverrà nel seguente modo: 400 sedie saranno vendute esclusivamente ai viterbesi, fino al 24 agosto 2018, dalle 10 alle 19, all’ufficio turistico in piazza Martiri d’Ungheria (il Comune ha previsto una sorta di prelazione per i cittadini viterbesi, considerata l'impossibilità, per motivi di sicurezza, di mettere a disposizione gratuitamente le sedie di proprietà comunale che negli anni precedenti andavano ad aggiungersi ai posti delle tribune). Potranno essere acquistate max 4 sedie ciascuno.

Le sedie che risultassero invendute, saranno poste in vendita nei circuiti ordinari. 200 sedie saranno in vendita all'Underground da domani. Il costo di ogni singola sedia è di 15 euro, compresi i diritti di prevendita. Inoltre 60 posti sono riservati per i diversamente abili (30 + 30 accompagnatori). Altri 26 posti riservati ai sordomuti (sempre 13 + 13), 40 agli iscritti ai centri sociali polivalenti del Comune. Tutti questi biglietti a 6 euro (per i disabili a coppia).