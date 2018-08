Sgarbi scatenato: "Metodi mafiosi, Comune da sciogliere"

Vittorio Sgarbi vuol chiedere lo scioglimento del Comune di Sutri, del quale è sindaco dal 10 giugno 2018.

Il critico d’arte è andato su tutte le furie dopo gli insulti ricevuti mercoledì sera dal consigliere comunale di Casapound, Matteo Amori, che è anche cognato del suo vice sindaco, Felice Casini. (LEGGI)

Peraltro in queste ore è comparso un selfie dei due con una scritta che ha fatto ancor più imbestialire Sgarbi.

“L’amministrazione di Sutri appare assai difficoltosa per consuetudini di poteri familiari che scavalcano la volontà di programmazione del sindaco”, ha denunciato Sgarbi da Forte dei Marmi.

“Una immobilità - ha proseguito - che prima di ieri si era manifestata con il volto cortese del vicesindaco Felice Casini e ieri con l’aggressività squadrista di un vero fascista cognato di Casini. Due facce della stessa medaglia. Come loro stessi confermano - incalza ancora Sgarbi - con l’insolente post in cui sono fotografati insieme con il commento, tipicamente fascista, ‘finoallafine’ (scritto tutto attaccato ndr), per noi non è un motto ma uno stile di vita’. Bello stile di vita. Insinuante e violento. Firmato dal fascista e condiviso dal democristiano”.

"Per quello che mi riguarda - ha concluso Sgarbi - la mia esperienza da qui in avanti sarà a tempo definito. Occorre il ripristino delle regole”.