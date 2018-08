Non si dà pace che sia finita e perseguita la ex: arrestato

Ai domiciliari per aver perseguitato la ex fidanzata.

Nel pomeriggio di martedì 21 agosto 2018, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di VIterbo sono dovuti intervenire per far scattare le manette ai polsi di un 44enne viterbese, le cui iniziali sono P.F., accusato di “atti persecutori” nei confronti della ex fidanzata.

L’arrestato, a quanto hanno accertato gli stessi militari dell’Arma, non riusciva ad accettare fine della relazione con la donna. Ha iniziato così a perseguitarla, presentandosi più volte sotto la sua abitazione, pretendendo di doverla incontrare, costringendola pertanto a cambiare le proprie abitudini di vita.

Non era la prima volta che l’uomo la molestava: l’episodio di martedì è solo l’ultimo di una lunga serie, tanto che il 44enne era già gravato da un provvedimento di ammonimento del questore di Viterbo, sempre per i suoi comportamenti oppressori.

Il rapido intervento di una pattuglia radiomobile sotto l’abitazione della donna ha probabilmente scongiurato fatti ben più gravi.

Arrestato in flagranza di reato, il viterbese, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato messo ai domiciliari.