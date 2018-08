Sgarbi insultato denuncia consigliere comunale ai carabinieri: "Aggressione fascista"

Vittorio Sgarbi, nelle sue vesti di sindaco di Sutri, probabilmente non avrebbe mai pensato di finire davanti ad un maresciallo dei carabinieri per denunciare un consigliere comunale, peraltro neanche di opposizione, opposizione che in realtà a Sutri quasi non c’è, se si eccettua l’altro candidato sindaco uscito sconfitto il 10 giugno scorso.

Il prof, infatti, all’epoca seppe mettere d’accordo tutti sulla sua candidatura, dal Pd all’estrema destra. L’estrema destra, appunto.

La denuncia presentata da Sgarbi è rivolta proprio all’ala che più a destra non si può del Consiglio sutrino, ovvero il consigliere Matteo Amori, già esponente di Casapound, che la sera di mercoledì 22 agosto 2018 - a quanto ha raccontato Sgarbi nella sua denuncia ai carabinieri della stazione di Capranica - si è rivolto al suo sindaco con frasi ed epiteti che hanno fatto perdere la pazienza e sono stati ritenuti “un’aggressione fascista all’istituzione che rappresento” dal Vittorio nazionale.

