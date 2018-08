Turista rapinato in treno: presi i due banditi dai carabinieri

Turista rapinato a Tarquinia sul treno regionale Roma-Grosseto: arrestati di notte a Capalbio due stranieri che hanno minacciato la vittima con un coltello.

Si tratta di un marocchino di 27 anni e un algerino di 25, entrambi irregolari sul territorio nazionale, e con numerosi precedenti.

I due uomini, nella tarda serata del 19 agosto 2018, approfittando del sonno di un turista, originario di Frascati, sono riusciti a sottrargli sia il borsello che la custodia contenente una fotocamera con i relativi obiettivi.

Al suo risveglio, all’altezza di Tarquinia, il turista, non trovandosi più in possesso degli oggetti, si è messo subito alla ricerca degli autori, notando i due soggetti stranieri con la custodia e il borsello, in procinto di scendere dal treno.

Uno dei due malviventi ha estratto un coltello, puntandolo immediatamente alla vittima al fine di guadagnare la fuga. Subito i militari si sono subito messi in azione.

I carabinieri, intorno all’una di notte, hanno poi notato due persone sospette aggirarsi nella zona di Capalbio Scalo e avvicinatisi a loro, hanno subito riscontrato la descrizione della vittima. Dopo un breve inseguimento a piedi, i due sono stato bloccati dai militari dell’Arma.

Ammanettati e portati in caserma, i due uomini, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria.