La Macchina è montata: Santa Rosa splende sui tetti della città

Il giorno del montaggio è alle spalle, Gloria è pronta per il Trasporto 2018.

Il quarto per la creatura di Raffaele Ascenzi che, ieri, ha fatto più volte capolino per assistere ai lavori in corso a piazza San Sisto, mercoledì 22 agosto 2018. Ore di fatica e di emozione per la famiglia Fiorillo e la ditta Edilnolo, costruttori della Macchina. Gente con “la macchinite”, come ama dire il patron Vincenzo Fiorillo. E infatti al cantiere di Porta Romana non è stata una giornata di lavoro ma qualcosa che va ben oltre. Protagonista la professionalità e la precisione ma di casa la passione per una tradizione viterbese che ogni singolo addetto al montaggio ha dimostrato più volte di avere nel sangue.

Le varie parti, caricate su appositi mezzi, sono entrate nella cinta muraria da piazza del Teatro. Quindi il transito su viale Marconi, piazza dei Caduti e approdo davanti a Palazzo dei Priori passando per via Ascenzi. Qui i saluti del sindaco Giovanni Arena, anche lui alla prima emozione tre settembre con il peso e l’onore della fascia tricolore addosso.

Quindi una sorta di tragitto a ritroso, rispetto a quello del Trasporto: via Cavour, piazza Fontana Grande, via Garibaldi e infine San Sisto.

Alle 21,30 circa il vescovo Lino Fumagalli ha benedetto la statua della patrona, subito dopo collocata in cima al “campanile che cammina”. Tradizionale bagno di folla. Per tutti i presenti una sorta di prova generale emotiva in attesa della “Mossa”.

