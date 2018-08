Profondo cordoglio per la morte della pittrice Nora Orioli

Si è spenta serenamente nel pomeriggio di lunedì scorso, Nora Orioli, pittrice, nella sua casa romana.

Una vita lunghissima (nacque a Pola nel 1925), trascorsa da protagonista sensibile nel panorama artistico internazionale.

La scomparsa di Nora Orioli è stata avvertita con trasporto particolare a Vallerano, in quanto era presidente onoraria dell’associazione culturale europea “Francesco Orioli”.

Toccato in maniera profonda il presidente dell’associazione, Ludovico Pacelli.

Nora, chiamata soltanto così in tono familiare, ha risentito in modo viscerale della morte della sorella Maria, fotografa di livello altissimo, anni addietro. Riportando il cognome “Orioli”, d’obbligo citare la circostanza che Nora e Maria fossero nipoti di Francesco Orioli ( Vallerano, 1785-Roma, 1856), davvero “uomo dal multiforme ingegno”.

Brevissimo curriculum vitae: professore di fisica e filosofia in licei romani; professore di fisica all’Università di Bologna; laureato anche in medicina; patriota; professore di fisica in varie università europee; letterato, poeta, eletto deputato nel 1849 durante la Repubblica Romana.

Tornando a Nora, innamorata di Vallerano come la sorella, espose le sue opere in numerose località italiane ed estere.

Acuta osservatrice e psicologa, esperta disegnatrice, sensibile colorista, Nora Orioli ha rappresentato, in atmosfere rarefatte, scene di vita e scorci urbani con impronta personalissima, fedele per tutta la vita al suo mondo spirituale, che penetrava l’essenza di persone e cose. Di cultura vastissima, Nora ha testimoniato, nelle proprie opere, il rispetto e il valore della tradizione pittorica italiana, contemperati con lo sguardo e l’attenzione alla contemporaneità.