E' il giorno del montaggio della Macchina di Santa Rosa

"Gloria" torna a San Sisto.

Mercoledì 22 agosto 2018 è il giorno del montaggio della Macchina, momento che porta il capoluogo della Tuscia in pieno clima Santa Rosa.

Comincia di fatto con l'arrivo del “campanile che cammina” a Porta Romana il conto alla rovescia verso la notte del 3 settembre.

Alle 21 prevista la posa della statua della patrona, alla presenza del vescovo Lino Fumagalli.

Alla mattina presto i pezzi della struttura iniziano il viaggio dal capannone sulla Tuscanese per arrivare nei pressi delle mura cittadine da via della Palazzina. Quindi il transito lungo piazzale Gramsci e viale Raniero Capocci.

Segue l'ingresso attraverso via Fratelli Rosselli, piazza Verdi, viale Marconi, piazza dei Caduti e approdo davanti a Palazzo dei Priori passando per via Ascenzi.

Infine una sorta di tragitto a ritroso, rispetto a quello del Trasporto: via Cavour, piazza Fontana Grande, via Garibaldi e infine San Sisto.

