Ortaggi distrutti da un violento turbine

“In appena un’ora è andato distrutto il lavoro dell’intera stagione”. Sono le parole pronunciate con tono sconsolato da un agricoltore che coltiva ortaggi sulle rive del lago di Bolsena, che aggiunge: “Dal raccogliere diversi quintali di pomodori da tavola e altri ortaggi alla settimana, siamo passati a zero: non è facile accettare una situazione del genere”.



Il violento turbine ha colpito nel pomeriggio di domenica in località La Piantata, tra lo stabilimento balneare Riva Verde e il campeggio La Cappelletta, a circa due chilometri da Bolsena in direzione San Lorenzo Nuovo.

La tromba d’aria ha avuto il suo “epicentro”, ovvero il luogo di maggiore impatto con vento fortissimo e grandine di grandi dimensioni presso l’azienda agricola “la Piantata” dove ha causato i danni maggiori a tutte le coltivazioni: ortaggi, viti e ulivi.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 21 agosto 2018