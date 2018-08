Affidato al Comune l'immobile sequestrato alla mafia

Il Comune di Bassano ottiene in comodato d’uso gratuito un compendio immobiliare in fase di costruzione di 1531 metri quadrati e del terreno edificabile pertinenziale l’immobile, sequestrato ad una società che sembra far riferimento al clan mafioso Casciani di Ostia.

I lavori sono stati avviati nel 2007e riguardavano la realizzazione di dodici appartamenti con un piano di recupero dell’area, che prevedeva tra le altre cose l’ampliamento di via Po e via Piave mediante l’accordo con alcuni proprietari che avevano acconsentito alla demolizione dei propri fabbricati oggi afferenti la viabilità comunale.

L’immobile in esame si trova in prossimità del centro storico e l’abbandono dello stesso oltre che creare pericolo alla pubblica e privata incolumità pedonale e veicolare deturpa pesantemente l’abitato.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 21 agosto 2018