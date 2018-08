Vandali imbrattano il sottopassaggio ferroviario in strada Capretta

Il sottopassaggio ferroviario in strada Capretta. appena restaurato, è stato imbrattato dai vandali.

E' un atto intollerabile dal quale prende le distanze il Gruppo Quartiere Santa Barbara, che spesso porta all'attenzione dell'opinione pubblica i problemi della zona, battendosi per la loro risoluzione.

"Chi ha imbrattato con scritte il sottopassaggio - scrive il gruppo del quartiere - deve solamente vergognarsi, farsi un esame di coscienza e chiedere scusa a tutto il quartiere e città. Un gesto da definire solamente idiota, di non rispetto soprattutto nei confronti dei residenti".

"Non è così che si chiedono miglioramenti o cambiamenti sulle problematiche che si hanno - si legge ancora nella nota - tutto questo va a danno soprattutto di quei cittadini che, da anni sempre in modo civile, cercano un miglioramento. Più volte negli anni ci siamo interessati soprattutto a strada Capretta e alle sue varie criticità, portandole a conoscenza delle varie Amministrazioni. Non ultimo, l’incontro avuto con l’assessore Laura Allegrini e l’assessore Claudia Nunzi per la messa in sicurezza del 'Casaletto del Padreterno' e un allargamento della sede stradale, partendo proprio dal sottopassaggio".

"Invitiamo tutti i cittadini e residenti a dare informazioni, se hanno visto qualcosa, informare il gruppo (anche in modo anonimo) e gli organi di competenza per i dovuti provvedimenti", conclude l'associazione.