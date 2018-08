Tassa di soggiorno: De Carolis la vuole aumentare, scoppia la polemica politica

La tassa di soggiorno aumenterà. L'assessore alla cultura del Comune di Viterbo, Marco De Carolis, già dal palco di Destinazione Italia, gli stati generali del turismo che si sono svolti il 27 luglio 2018 alla Camera di commercio, aveva evidenziato la necessità di rivisitare l'imposta introdotta - non senza polemiche da parte degli albergatori viterbesi - nell'agosto 2014 dall'amministrazione Michelini.

A distanza di quattro anni, secondo quanto anticipa De Carolis al Corriere di Viterbo, è arrivato il momento di aumentare il "pedaggio" ai turisti che approdano nelle strutture ricettive della città.

"Viterbo non è Civita di Bagnoregio che può permettersi di far pagare il biglietto d'ingresso ai visitatori - spiega l'assessore alla cultura e al turismo - l'imposta di soggiorno è l'unico strumento con cui poter ricavare fondi da reinvestire nel turismo ma le tariffe attuali vanno riviste in modo da incrementare i ricavi".

Sull'entità del rialzo De Carolis per il momento non si sbilancia: sarà materia di discussione all'interno della giunta. Attualmente si paga in base alla tipologia di struttura: un euro per bed and breakfast, case vacanza e country house: 1,10 per un albergo a tre stelle; 1,20 per una struttura a quattro stelle e 2,50 per un cinque stelle.

Sull'argomento esplode subito la polemica politica.

Il consigliere del M5stelle, Massimo Erbetti, attacca la proposta dell'assessore: "Non è l'idea in se stessa di ritoccare la tariffa che contestiamo - spiega il grillino - ma la completa assenza di una visione programmatica del suo utilizzo, che ricordiamo essendo una tassa di scopo deve essere utilizzata per scopi attinenti al settore turistico. Ancora una volta, in perfetta continuità con la precedente amministrazione, si pensa solo a far cassa, in modo approssimativo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse economiche, senza prendere alcun impegno verificabile sulla programmazione, pianificazione ed interventi, derivanti dall’acquisizione di queste risorse".