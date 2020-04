Il festival "Resist" presenta il suo programma di eventi virtuali

Il festival Resist, arrivato alla 16ª edizione, presenta il suo programma di iniziative; come ogni anno saranno affrontati temi legati alla Liberazione dal nazifascismo, alla Resistenza e alle tante resistenze del mondo contemporaneo, in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.

Quest’anno il programma proposto prevede un palinsesto con più appuntamenti “virtuali” nell’arco delle giornate del Festival ed alcuni appuntamenti simbolici in presenza. Il calendario è stato realizzato insieme alla rete dei circoli Arci della provincia di Viterbo, al Comitato Provinciale Anpi di Viterbo, dalla Rete degli Studenti medi di Viterbo, all’Arci Servizio Civile, a 20ChiaviTeatro e al Comune di Oriolo Romano. Resist è un progetto a cura di Arci Viterbo.

Programma



24 aprile

AUCS studenti

ore: 16.30

Università di Strada

A cura di: AUCS - Studenti

Intervista a Stefano Cristante Direttore di “Università di Strada

LINK Instagram @aucs.studenti

Rete degli Studenti Medi di Viterbo

ore 18:00 (V sciopero globale per il clima) Diretta instagram sui temi della resistenza Ambientale ed ecosostenibilità.

LINK Instagram @retestudenti_viterbo.

Arci Nazionale

25menouno - Resistenti tutto l'anno! #resistenzavirale

Dalle ore 17:30

La Festa della Liberazione rappresenta, quest’anno più che mai, il momento per riaffermare con forza i valori della Resistenza, della Costituzione e della democrazia.

L’emergenza sanitaria non ha fermato la nostra comunità e sono tanti gli eventi promossi da ARCI in tutta Italia che precederanno il 25 aprile e che culmineranno in 25menouno, Resistenti tutto l’anno, la maratona di artisti che a partire dalle 17.30 andrà in diretta sulla pagina Facebook di Arci nazionale.

LINK Pagina facebook Arci nazionale @IscrivitiallArci

25 aprile

Circolo Arci La Poderosa

ore 9.00

Testimonianze della Resistenza Italiana

A cura del Circolo La Poderosa

Video racconto di Luciana Romoli “Luce”,staffetta partigiana

LINK https://www.facebook.com/la.poderosa.vasanello/

Circolo Città Invisibili - Caprarola

ore 09.30

Dai balconi esporremo libri, bandiere, tricolori, fiori e simboli della Resistenza per ricordare il 75° anniversario della liberazione e li pubblicheremo sui social realizzando una sorta di album collettivo di fotografie e di memorie;

ore 15:00

Adesione alla campagna nazionale dell'ANPI "Bella ciao in ogni casa". Inonderemo il centro storico di Caprarola con le note di "Bella ciao".

Comune di Oriolo Romano

ore 11:00

Diretta Facebook con il saluto del Sindaco e il tradizionale omaggio ai Caduti

A seguire, sempre sulla pagina Facebook del Comune, “A cosa serve la resistenza” Ferdinando Vaselli racconta una storia dal libro “Morale della favola”

La tradizionale consegna di una copia della Costituzione Italiana ai cittadini neomaggiorenni data la situazione contingente avverrà a domicilio

LINK https://www.facebook.com/comuneorioloromanoinforma/

ANPI Viterbo

ore 11:00 Piazza dei Caduti, Viterbo

Commemorazione in presenza di un rappresentate ANPI e del Sindaco di Viterbo.

ore 14:30 #iorestolibero

Adesione alla campagna #iorestolibero

Mediante collegamento al sito www.25aprile2020.it alla quale interverrà, tra gli altri, la Presidente Nazionale ANPI Carla Nespolo.

ore 15:00

"Bella Ciao in Ogni Casa”

https://www.anpi.it/articoli/2295/il-25-aprile-bella-ciao-in-ogni-casa

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00 #iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn

Circolo Arci Il Cosmonauta

ore 11:00

video e mostra virtuale di Filiberto Sardella

Mostra curata da Pasquale Cicirelli. Filiberto Sbardella la terra è di chi la coltiva

LINK https://www.facebook.com/ilcosmonauta/

AUCS - Studenti

ore 15:00

Bella Ciao in Ogni Casa

Adesione alla campagna social di ANPI

LINK Instagram @aucs.studenti

Rete degli Studenti Medi di Viterbo

ora 16:30

Assemblea Interregionale con tema “Esistono ancora i fascismi? Resistenza oggi e senso dell’Antifascismo”, avremo come ospite Marco Damilano, giornalista e direttore de L’Espresso.

Su piattaforma ZOOM per ricevere il link d’accesso scrivere a @retestudenti_viterbo o al numero 3701106502 via whatsapp

Associazione Culturale La Poderosa . Vasanello

ore 16:00

Adesione alla campagna nazionale dell'ANPI "Bella ciao in ogni casa".

ore 17:00

Deposizione fiori in memoria di Giotto Filesi Tenente dei Carabinieri Partigiano, nell'omonima via situata a Vasanello.

AUCS - Studenti

ore 18:30

La Resistenza oggi

Intervista a Marco Trulli presidente di Arci Lazio

LINK @aucs.studenti

26 Aprile

Circolo La Poderosa

ore 9.00

Testimonianze della Resistenza Italiana

Intervista a Salvatore Federici di Orte (VT)

Salvatore è stato un I.M.I. (Internato Militare Italiano), prigioniero di guerra con il numero 50790, deportato dopo un viaggio infernale di dieci giorni nel campo di prigionia di Bal Sulza, più precisamente nello Stalag IX C, in Germania.

Per aver rinunciato a collaborare è stato decorato nel 2010 con la Medaglia d'onore.

Link https://www.facebook.com/la.poderosa.vasanello/

Comitato Provinciale Arci Viterbo

ore 11.30

Morale della favola

Raccontare la Resistenza oggi 2010/2020

Con Marco Trulli, Ferdinando Vaselli, Daniele Vita, Daniele Timpano, Silvio Antonini

Morale della Favola è un progetto realizzato nel 2010 da Arci Viterbo con la collaborazione di due artisti: Daniele Vita (fotografo) e Ferdinando Vaselli (attore e regista teatrale). Grazie alla attiva collaborazione dell'Anpi di Viterbo sono stati rintracciati sette protagonisti della resistenza del territorio viterbese ancora in vita. Le loro storie sono state registrate e ascoltate e sono diventate oggetto di uno spettacolo teatrale, di una mostra fotografica e di una pubblicazione che ha accolto anche altri contributi di autori e registi interrogandosi sul senso di raccontare la resistenza oggi.

A dieci anni di distanza, gran parte dei partigiani coinvolti nel progetto sono morti, il mondo è cambiato e siamo chiusi dentro le nostre case per il coronavirus, ma la necessità di raccontare la resistenza rimane assumendo nuovi sensi e nuove forme nel nostro quotidiano.

LINK https://www.facebook.com/arcivt/ http://www.google.com/

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00

#iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

ore 16:00

Scorci di Resistenza

" Il diritto di resistenza nella storia e nella Costituzione italiana " tratto da Quaderni di Azione nonviolenta

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn

27 Aprile

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00

#iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

ore 16:00

Scorci di Resistenza, film sulla Resistenza

A cura di ASC Viterbo

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn

28 Aprile

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00

#iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

ore 16:00

Scorci di Resistenza

Libri sulla Resistenza

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn

29 Aprile

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00

#iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

ore 16:00

Scorci di Resistenza

La Resistenza

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn

30 Aprile

Arci Servizio Civile Viterbo

ore 11:00

#iorestolibero

Contenitore di video, testimonianze o foto sulla Resistenza di ieri e di oggi

A cura di ASC Viterbo

ore 16:00

Scorci di Resistenza

Canzoni della Resistenza

Facebook: https://www.facebook.com/ascviterbo/

Instagram: https://www.instagram.com/ascviterbo/?igshid=eeimipkq5tjn