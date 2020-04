Dimessa da Belcolle nonnina di 101 anni che era stata colpita dal virus

Con lo scoccare della scorsa mezzanotte, da oggi 25 aprile è scaduto il termine dell’ordinanza di isolamento di Celleno. Quindi il paese delle ciliegie non è più zona rossa, è di nuovo aperto. Lo ha scritto ieri pomeriggio la Regione nel bollettino sull’andamento giornaliero del coronavirus. E lo ha confermato il sindaco Marco Bianchi: “La Protezione civile ha avuto l’ordine di togliere i blocchi al traffico”.

Ma le buone notizie per Celleno non finiscono qui: ieri pomeriggio è stata dimessa da Belcolle una donna di 101 anni che era stata colpita dal Covid-19 mentre era ospite di Villa Noemi. “Si chiama Ermelinda e sta bene – afferma il sindaco -. Quindi, ora torna a Villa Noemi”.