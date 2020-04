Coronavirus e mascherine in ritardo, la finanza acquisisce i documenti della Regione Lazio.

Si fa sempre più brutto il pasticciaccio delle mascherine ordinate dalla Regione e mai arrivate a destinazione. Sulla vicenda hanno messo il naso Procura e Corte dei conti e la Guardia di finanza ha acquisito martedì 21 aprile della documentazione. All’indomani dell’audizione del vice di Zingaretti, Daniele Leodori, in commissione congiunta bilancio-protezione civile, è infatti scoppiato anche il giallo delle polizze fideiussorie a garanzia della fornitura dei presidi. Dalla Regione intanto assicurano che le Ffp3 e Ffp4, attualmente ferme - pare - all’aeroporto di Shangai, dovrebbero prendere presto il volo per arrivare in Italia.

Da vedere tuttavia a questo punto la piega che prenderà la faccenda della polizza fideiussoria che la società fornitrice, la Eco Tech di Frascati, ha sottoscritto con la società Seguro Dhi Atlas, una compagnia off-shore con sede a Londra.

Nel frattempo il quotidiano Il Tempo ha anche rivelato l’esistenza di un preventivo, datato 19 marzo, per l’acquisto da parte della Protezione civile di due milioni di mascherine Ffp2 e altrettanti di Ffp3, tutte a marchio 3M, a 2,53 euro a pezzo, con tempi di consegna dai 5 ai 10 giorni. Un prezzo più basso rispetto ai 3,60 euro proposti dalla Eco Tech per le Ffp2 e ai 3,90 per le Ffp3. La cosa singolare è che quel preventivo arrivava dalla società svizzera Exor, la stessa a cui poi si è rivolta la stessa Eco Tech. Una società, quest’ultima, che fino poche settimane fa produceva lampade a led. Come sono andate le cose è noto: i 7,5 milioni di mascherine - per una spesa di 35 milioni di euro - dovevano arrivare il 14 marzo e invece, se tutto va bene, arriveranno il 24 aprile. Lo stesso Leodori ha ammesso in commissione che esiste un “problema Eco Tech”. E gli atti lo confermano: la Regione il 2 aprile, di fronte alla mancata consegna, revocava gli affidamenti alla società in questione, salvo rinnovarli una settimana dopo. Perché? Perché nel frattempo si era riaffacciato il nome della vecchia conoscenza Exor come nuovo fornitore della Eco Tech, e anche perché la Eco Tech si era impegnata, in caso di mancata consegna della merce, a presentare una fideiussione per garantire la restituzione dei 14 milioni ottenuti in anticipo.

