Coronavirus, altri sette contagiati nell'ospedale di Tarquinia. Sospese tutte le attività.

Altri nove positivi. Quando sembrava che la parabola della diffusione del virus avesse finalmente imboccato la curva discendente, a rimettere tutto in discussione sono state le notizie provenienti dal litorale. Sette contagi, tutti accertati dal laboratorio di genetica molecolare di Belcolle, sono infatti riconducibili all’ospedale di Tarquinia, in cui mercoledì 22 aprile, con effetto immediato, sono state sospese tutte le attività. L’ottavo è invece a Montalto di Castro ed è stato verificato da un laboratorio extra Asl di Viterbo, così come il nono, che riguarda un cittadino di Ronciglione.

I primi sette positivi, quelli appunto da porre in relazione direttamente con l’ospedale di Tarquinia, sono due persone residenti a Civitavecchia, due a Montalto di Castro, uno a Tarquinia, uno a Tuscania e uno a Tolfa. Cinque sono operatori sanitari. Complessivamente, i casi che riguardano il nosocomio tirrenico salgono a 13: nove operatori sanitari, ovvero due medici e sette infermieri; due pazienti e due parenti di pazienti. Come si ricorderà, sembra che il virus, in base alla ricostruzione del link epidemiologico sin qui eseguita dai tecnici della Asl, sia stato introdotto da un familiare di un ricoverato.

“Le ultime persone con referto di positività - fa sapere la Asl - sono tutte in convalescenza nel proprio domicilio, tranne una che è invece ricoverata presso il reparto di malattie infettive Covid di Belcolle. Il team operativo coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli enti locali”.

La Asl, come detto, “in considerazione dei nuovi elementi emersi, al fine di mettere in campo le misure di protezione e di prevenzione più stringenti, a garanzia degli utenti e degli operatori sanitari”, ha deciso di sospendere tutte le attività dell’ospedale tarquiniese, disponendo la “sanificazione dell’intera struttura”.

Nelle prossime ore saranno inoltre eseguiti tamponi su tutto il personale dell’ospedale e sui pazienti attualmente ricoverati. Tamponi, fa sapere ancora la Asl, sono infine previsti anche in altre strutture sanitarie della provincia di Viterbo “con l’obiettivo di circoscrivere al massimo la diffusione del virus”.