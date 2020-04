Coronavirus, a Tuscania marito contagiato dalla moglie dopo un mese. Il video del sindaco

L’ultimo contagio da coronavirus a Tuscania, il quarantatreesimo, risale a martedì scorso. E’ il marito di una donna risultata positiva già da diverso tempo. Troppo tempo. Addirittura un mese fa. E’ questa l’anomalia rilevata dallo stesso sindaco Fabio Bartolacci nel suo consueto videomessaggio su Facebook rivolto ai concittadini.

“Un contagio avvenuto dopo tanto tempo nello stesso nucleo familiare composto da marito e moglie - ha sottolineato Bartolacci - con quest’ultima che era risultata positiva già da tanto tempo. Il marito, che finora non aveva mostrato sintomi, è risultato alla fine positivo al tampone. Il che ci può stare, per quante accortezze si possano avere condividendo gli stessi spazi. Quello che c’è di strano è che i famosi 14 giorni di incubazione di questo maledetto virus vengono a volte superati e che si può sviluppare il Covid anche dopo un mese”. Quello di martedì peraltro non è il primo caso a Tuscania di contagio a scoppio ritardato e anche alcuni contagi a Celleno - extra Villa Noemi - si sono manifestati a distanza di molto tempo rispetto all’esposizione.

Dalla Asl di Viterbo confermano che quella dei 15 giorni è una regola che conosce molte eccezioni. Il problema è che la quarantena imposta alle persone che sono state esposte al virus si basa proprio su questa regola. “Il periodo massimo di incubazione nella maggior parte dei casi è di 14 giorni - spiegano dalla cittadella della salute di Viterbo - ma abbiamo visto anche nella nostra provincia che queste tempistiche possono essere variabili. C’è chi sviluppa il virus anche dopo le due settimane così come ci sono persone apparentemente guarite che dopo 40 giorni, nonostante la totale assenza di sintomi, risultano ancora positive al tampone”.