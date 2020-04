Canino, addio a nonna Alba Ceccarini deceduta all’età di 107 anni

Addio a nonna Alba Ceccarini deceduta martedì all’età di 107 anni nella casa di riposo Villa Daniela, dove alloggiava da qualche anno. La scomparsa della nonnina ultracentenaria lascia un dolore enorme sia tra gli ospiti e il personale della casa di riposo, sia tra i cittadini di Canino, paese d’origine dove la donna ha passato gran parte della sua lunga esistenza. Nata il 5 febbraio del 1913, Alba è stata testimone di due guerre mondiali e di un salto di secolo. Vedova da più di 20 anni, non aveva avuto figli, ma aveva passato la vita tra il lavoro in campagna e le mansioni in casa. Un carattere brillante e solare, una personalità forte e la voglia di stare a contatto con le persone facevano della longeva signora un’allegra compagna per gli ospiti di Villa Daniela, oltre che una preparata story teller per le educatrici della struttura e per i bambini del catechismo che spesso andavano da Alba a farsi raccontare scorci di vita passata.

Descritta da tutti come una persona allegra, semplice, come l’esistenza condotta tra i campi, la raccolta delle olive, la vendemmia e la serenità di una vita familiare tra le mura domestiche a lavorare a maglia e a giocare a tombola per distrarsi un po’. Almeno fino ad 85 anni, quando Alba è stata “adottata” dai coniugi romani Piattelli, suoi inquilini, con i quali ha fatto esperienze e viaggi interessanti: da Canazei alle Canarie passando per i ristoranti cinesi e una vacanza in campeggio. Uno stile di vita completamente nuovo durante la sua terza età, che Alba aveva apprezzato e che le aveva consentito di fare esperienze per lei impensabili fino a quel momento. Negli ultimi anni la nonna, nonostante l’età avanzata, tutte le mattine appena sveglia leggeva il giornale, cercando assiduamente notizie su Canino. Lucida e collaborativa fino alla fine, spesso dava una mano alle operatrici in piccole mansioni, aiutando gli ospiti non autosufficienti della casa di riposo, con i quali aveva creato legami importanti.