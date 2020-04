Coronavirus, dopo la pausa ripartono i lavori per il parcheggio della variante Mignolò a Civita Castellana

Coronavirus, ripartono i lavori per il parcheggio della variante Mignolò a Civita Castellana

Dopo la pausa forzata dovuta all’epidemia del Covid 19, l’amministrazione comunale avvia le attività di cantiere programmate. Il primo cantiere a partire è quello, assai importante e utile per l’intera collettività, che riguarda il completamento del parcheggio della Variante Mignolò. Un’opera di sistemazione attesa da parecchio tempo. La società Silla Costruzioni srl di Civita Castellana, che si è aggiudicata la gara di appalto, ha preso in consegna il giorno 21 aprile i lavori che, in base a quanto stabilito per contratto, dovranno essere ultimati entro il 20 giugno prossimo.

Leggi anche: La distribuzione dei buoni spesa a Civita Castellana

L’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Paola Goglia, commenta soddisfatta: “Finalmente si riparte con la realizzazione di questo progetto pubblico che andrà a riqualificare un’area importante e rilevante del centro storico cittadino"