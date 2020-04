Coronavirus, i ristoranti accendono le luci per non morire. L'iniziativa ideata a Viterbo

Nasce da un’idea del ristoratore viterbese Paolo Bianchini un flash mob, dal nome “Risorgiamo Italia”, che si svolgerà martedì 28 alle 21 per chiedere al Governo misure a favore del comparto del food. In tutta Italia, grazie al tam tam che il proprietario dell’“Osteria del vecchio orologio” ha fatto sui social, migliaia di ristoranti, bar e pizzerie accenderanno le luci per lanciare un disperato grido d’aiuto a Conte: molte attività moriranno, bisogna agire in fretta.

Bianchini, conosciuto in città per il suo ruolo di consigliere comunale, tiene a precisare che stavolta la politica non c’entra niente. La manifestazione è solo di natura imprenditoriale e apartitica: “Tutto ha preso le mosse - spiega - da una mia proposta, partita sul gruppo Facebook Horeca (hotellerie-restaurant-café). Una comunità trasversale con imprenditori di Milano, Como, Alghero, Napoli, Firenze, Bari, tutti contatti miei maturati in 17 anni di lavoro”. Hanno aderito, tra gli altri, gli chef stellati Igles Corelli e Vitantonio Lombardo: “Tantissima gente della ristorazione, tutti amici. Adesso la cosa è cresciuta e la proposta non è più mia, ma nostra. Siamo diventati un movimento, che ingloba anche altri movimenti, come il Movimento impresa della Puglia, il Gruppo dei ristoratori toscani di Pasquale Naccari o i pizzaioli napoletani di Gpn (Gruppo piccola Napoli)”.

Tutti chiedono di riaprire “in sicurezza”, dice ancora Bianchini, “e tranquillità”. Il punto centrale è la limitazione dei coperti per garantire il distanziamento sociale: “Chi ne faceva 100 ora ne farà 30. Molti di noi non riusciranno a sostenere i costi e il 18 maggio, o quando sarà, non apriamo”.

Dunque, “se il governo mi dice che dovrò aprire con il 30% di potenzialità, il 70% me lo dovrà coprire. Altrimenti noi non possiamo aprire. E soprattutto - aggiunge - devono slittare tutte le scadenze fiscali del 2020 perché se io devo pagare a giugno le tasse sul 2019 ma chi me li dà tutti questi soldi?”.

“Il 28 aprile - conclude - apriremo le nostre serrande e il giorno dopo, il 29, andremo dai nostri sindaci a consegnare le chiavi delle nostre attività per recapitarle Conte. Chiediamo ai nostri sindaci di stare al nostro fianco”.