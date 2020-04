Evasione fiscale, sequestrati beni per quattro milioni di euro all'imprenditore viterbese Elio Marchetti.

Evasione di imposte per 7 milioni, che ha portato al sequestro e alla confisca di beni immobili per circa 4 milioni di euro. Il tutto ai danni dell’imprenditore viterbese Elio Marchetti, commerciante di autoveicoli d’importazione e ritenuto dalle forze dell’ordine “abitualmente dedito a traffici delittuosi”.

Si tratta di tre immobili a uso commerciale, riconducibili all’imprenditore, ma intestati in modo fittizio a due distinte società di capitali. La guardia di finanza e la polizia stradale hanno eseguito martedì 21 aprile la misura di prevenzione patrimoniale in seguito a un provvedimento del tribunale di Roma.

Tribunale che ha accolto la richiesta dei magistrati di Viterbo: il capo procuratore, Paolo Auriemma, e i sostituti, Eliana Dolce e Stefano D’Arma.

Il maggiore della finanza Rosario Masdea spiega come, a quanto ricostruito dalle indagini, il sistema fraudolento si basasse “sull’emissione e sull’uso di fatture per operazioni commerciali inesistenti; la falsificazione di documenti amministrativi; l’impiego di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio”.

In tal modo, prosegue, “l’organizzazione criminale non ha versato all’erario Iva dovuta per 5 milioni 400 mila euro e Ires (Imposta regionale sulle attività produttive, ndr) per 1 milione e mezzo”.

Masdea, comandante del gruppo della guardia di finanza di Viterbo, precisa: “Il tutto scaturisce da una complessa operazione di polizia giudiziaria e tributaria eseguita nel 2017, in cui l’imprenditore è stato denunciato e tratto in arresto, con altre cinque persone, per aver organizzato, in associazione, un sodalizio criminoso dedito stabilmente a importare e commercializzare beni in evasione d’imposta”.

I danni alla libera concorrenza sono il naturale effetto di questa attività criminosa: “L’indebito risparmio fiscale così ottenuto dai sodali è stato, infatti, investito collocando i beni sul mercato a prezzi estremamente vantaggiosi, a discapito delle imprese concorrenti”, aggiunge Masdea.

Marchetti è al centro di un procedimento penale di primo grado, in fase conclusiva, davanti al collegio del tribunale penale di Viterbo.

A fronte dei comportamenti di cui l’imprenditore si è reso protagonista negli anni, le fiamme gialle viterbesi e gli agenti della polizia stradale hanno collaborato alle indagini, e hanno ricostruito la lunga vicenda, caratterizzata da presunti reati riconducibili all’evasione fiscale “pluriennale e significativa”, tanto da accumulare, quantomeno dal 2007 al 2017, tramite le numerose società di comodo a lui riconducibili, un notevole debito verso l’erario.