Coronavirus, prestiti fino a 10 mila euro a tasso zero. Confartigianato: "Imprenditori per ore davanti al pc".

Terminata la corsa ai prestiti del piano Pronto cassa della Regione. Confartigianato Rieti fa sapere che alle 17 di lunedì risultavano inviate 35.845 richieste tramite il portale Fare Lazio, numero che supera di ben oltre 5 volte le domande che possono essere accolte in considerazione delle risorse disponibili.

"Da diversi giorni arrivavano in Confartigianato segnalazioni di artigiani, professionisti e consulenti che lamentavano difficoltà di accesso alla piattaforma, tanto da indurre l’Associazione a chiedere una proroga. Confartigianato Imprese Lazio, a nome di tutte le associazioni provinciali, in data 17 aprile 2020 si attivava verso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, senza ricevere alcuna risposta", si legge in una nota dell'associazione di categoria. Il massimo del disservizio è stato raggiunto proprio lunedì 20 aprile, quando alle ore 10 si è aperta la procedura per l’invio delle domande e il portale è andato completamente in tilt. Si è ripetuto lo stesso scenario dello scorso 1° aprile, quando toccò al portale dell’Inps per la richiesta del bonus di 600 euro, con la differenza che l’Inps aveva comunque assicurato che le richieste sarebbero state accolte tutte, senza tener conto dell’ordine cronologico di arrivo", si legge in una nota dell'associazione di categoria.

“Ci aspettavamo qualcosa di diverso – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Rieti, Franco Lodovici – soprattutto un’attenzione diversa da parte della Regione Lazio verso un sistema impresa che sta collassando. Già il fatto che non ci siano contributi a fondo perduto è un male, ma architettare simili storture è peggio. Abbiamo segnalato – conclude il Presidente Lodovici – che il sistema non funzionava, si è andati avanti costringendo i nostri addetti dell’Ufficio Credito a lavorare di sabato e domenica, così come sarà successo ad altri, non potendo comunque permettere a tutte le attività, specie quelle più bisognose, di poter presentare le istanze di registrazione, ostacolate da moltissimi problemi nei vari passaggi, partendo in primis dalla comunicazione e soprattutto dall’inadeguatezza dei server”.