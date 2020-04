Scuderi: “Per le imprese subito la ripartenza, c’è bisogno di fiducia"

"Gli imprenditori hanno bisogno di ripartire, e di farlo subito. La piccola impresa è a pezzi”: Gabriella Capoccioni Scuderi, membro della giunta della Camera di commercio di Viterbo e alla guida di una delle più grandi aziende tessili della provincia, Scuderi srl di Vetralla, racconta la tragedia delle aziende della zona, e la propria; di una macchina che si è inchiodata con una pesante ipoteca sul futuro. Una chiusura che pesa come un macigno sull’economia di un territorio fragile, dove già oltre 300 famiglie hanno fatto richiesta dei buoni spesa del comune di Vetralla, per la maggior parte commercianti e piccoli imprenditori. “Abbiamo 120 dipendenti in cassa integrazione e circa 90 piccole imprese che ruotano attorno al nostro business che sono ferme” spiega l’imprenditrice - “le linee di produzione nella nostra azienda sono piene e abbiamo merci pronte a partire. Abbiamo fermato tutto da un giorno all'altro, dal 13 marzo, con gli ordini pronti. È tutto lì, ad aspettare che ripartiamo”. L'azienda, che ha mercati in tutta Europa, in America, nord Africa, Russia, Australia e paesi Arabi, confeziona abiti di sartoria su misura e prodotti per le grandi firme dell’alta moda. I paesi importatori, stando a quanto spiega Gabriella Scuderi, sono fermi e il mercato interno di cui fanno parte soffre ancora per la profonda crisi economica del 2008; anche la stagione primaverile potrebbe essere compromessa, mentre già si pensa all’abbigliamento della prossima stagione autunno-inverno.

Ancora non si sa l’entità del danno economico prodotto all'azienda e si studiano strategie per la ripartenza delle attività, ma tutto sembra essere ancora un’incognita.

“Mi auguro che domani ci possiamo svegliare e lasciare tutto alle spalle come un brutto incubo. Che possa essere trovato un vaccino e tutti riprendano la vita normale. Ora c’è un grande bisogno di fiducia. C'è troppa incertezza, c'è paura, mentre la gente ha bisogno di essere rassicurata e di certezze. Altrimenti è la catastrofe”.