Più tavoli all'aperto per far ripartire bar e ristoranti

Portare all’aperto, nelle vie e nelle piazze di Viterbo, il maggior numero possibile di tavoli di ristoranti e pizzerie. E’ questa la strada che l’amministrazione Arena pensa di percorrere nelle prossime settimane per permettere la riapertura in sicurezza delle tante realtà del comparto del food, le più colpite dalla crisi in atto.

“Il discorso è particolarmente valido per il nostro centro storico, che potrebbe conquistare una nuova attrattiva dalla rinascita di interi angoli messi al servizio dei nostri ristoratori”, dice l’assessore allo sviluppo economico, Alessia Mancini. Il tema è caldo e c’è in questi giorni un lavoro in essere, rigorosamente in videochat, tra sindaco, assessori e capigruppo per cercare di ridistribuire gli spazi, aggiungendone altri a quelli fin qui riservati ai tavoli all’aperto.

La questione viene affrontata partendo dalla Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico: “Dobbiamo incentivare i locali a uscire all’aperto - continua l’assessore Mancini -. E’ l’unica strada che hanno per mantenere il numero di tavoli ordinari. Pensate a un ristorante nel centro della città con 25 posti. Con le nuove disposizioni per la sicurezza, la stessa attività non potrebbe ragionevolmente riempirne più di cinque. Le attività di questo comparto hanno insomma bisogno di spazio vitale e stiamo lavorando per capire come agevolarli al massimo e rendere, al tempo stesso, anche la città più attraente”.

“Puntiamo - spiega meglio l’assessore - a ridurre di molto i costi della Tosap permanente e a portare al minimo quella temporanea, più onerosa".