Autorizzato l'abbattimento di 378 cinghiali

La carabina come lasciapassare, al pari del guinzaglio per portare a spasso il cane o delle scarpe per fare jogging. Nonostante le limitazioni alle attività e agli spostamenti scattate con l’emergenza Coronavirus, la Regione Lazio ha autorizzato nei giorni scorsi la caccia di selezione al cinghiale in provincia di Viterbo, con un piano da attuare entro la fine del mese. Anche se non si tratta dell’attività venatoria libera (in questo caso potranno sparare solo le persone iscritte all’apposto albo), la decisione sta suscitando opposte reazioni.

Da un lato plaudono tanti automobilisti e agricoltori costretti ogni giorno a misurarsi con i rischi e i danni provocati dalla libera circolazione degli ungulati nei campi e sulle strade; dall’altro protestano le associazioni ambientaliste e alcuni esponenti politici come il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Silvia Blasi, che sull’argomento ha già presentato una interrogazione all’assessore alla sanità, Alessio D’Amato. Il provvedimento regionale autorizza il prelievo di 378 capi (173 maschi e 205 femmine) all’interno dei quattro distretti che compongono l’Atc Vt1, “entro e non oltre il 30 aprile”.