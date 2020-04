Branco di cinghiali dà l'assalto alle antiche mura della città

A Tuscania nei pressi del parcheggio di Rio Fecciaro, sulla strada viterbese, un grande branco di cinghiali ha letteralmente lanciato un assalto alle antiche mura cittadine, scorrazzando liberamente nei pressi del centro abitato. Da tutto il mondo stanno arrivando video nei quali, in assenza delle persone, la natura sta lentamente riprendendo i suoi spazi. I delfini nei canali di Venezia, i cigni a Milano, i cervi per le strade della giapponese Nara.

Per approfondire leggi anche: cinghiali-investiti

Gli esempi sono molteplici ed è certamente rassicurante vedere tonare limpide le acque del Po e la rapida diminuzione dell’inquinamento atmosferico, ma in alcuni casi come questo, esistono non solo rischi per l’incolumità dei cittadini, ma soprattutto per i danni alle coltivazioni. Prima dell’emergenza causata dal covid-19, la crescita incontrollata degli ungulati è stata ribadita da tutte le associazioni di categoria del comparto agricolo che hanno più volte protestato pubblicamente. Ora, senza azioni decise da parte delle autorità, il problema rischia di aggravarsi ulteriormente.