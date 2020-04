Coronavirus, niente premio per il rischio Covid per i sanitari precari dell'Ares 118 Lazio

Coronavirus, niente premio per il rischio Covid per i lavoratori precari del 118.

Lavorano tutti per soccorrere i malati, correndo il rischio di essere contagiati dal virus, ma mentre ad alcuni, quelli che dipendono direttamente dall’Ares, la Regione ha assegnato un riconoscimento economico “per la straordinaria attività svolta durante l’emergenza sanitaria”, a loro non è arrivata neanche una pacca sulle spalle.

Stiamo parlando del personale che svolge il servizio di 118 per conto di aziende esterne. Autisti, medici, semplici assistenti: in tutto il Lazio circa 700 operatori, di cui 100 a Viterbo e 70 a Rieti, che chiedono ora al presidente Zingaretti e all’assessore alla sanità D’Amato “di estendere questi benefici, con lo stesso metodo dell’accordo firmato per gli operatori pubblici, anche al personale che opera attraverso le società private”.

Spiegano dall’Usb: “Dopo anni di privatizzazioni ed esternalizzazioni che hanno frammentato il servizio sanitario, crediamo sia giusto riconoscere uguali diritti a tutti i lavoratori coinvolti in questa emergenza indipendentemente dal contratto di lavoro”.

Per approfondire leggi anche: Nell'Italia di mezzo duemila morti

LL’accordo è quello siglato il 10 aprile. In base ad esso, la Regione assegnerà una indennità Covid, un emolumento il cui valore varia in base al livello di esposizione al rischio: mille euro per la fascia A, quella più alta, e 600 per la fascia B, quella intermedia. In questa graduatoria i “trasporti sanitari e i trasporti pazienti” si trovano tra le attività più pericolose. Inoltre, la Regione ha previsto di estendere l’indennità infettivologica, il cui importo non viene specificato, “anche al personale il cui ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, in un’ottica di pari trattamento di tutto il personale di comparto impiegato nella gestione dell’emergenza”.