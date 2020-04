Coronavirus, la Provincia di Viterbo ha i soldi per l'emergenza ma non si capisce come li spenderà.

Perché stanziare 231 mila euro per “interventi urgenti per l’emergenza” se, con quei soldi, non si vogliono comprare né mascherine per chi non ha i mezzi per dotarsene; né computer per la didattica a distanza da dare alle famiglie meno abbienti; né tamponi da destinare alle case di riposo affinché predispongano un piano continuativo di controlli sugli ospiti e sugli operatori quando sarà passata la fase uno?

Domanda del consigliere provinciale e assessore alla protezione civile di Montalto di Castro, Fabio Valentini, all’indomani del Consiglio di Palazzo Gentili durante il quale è stata varata la monovra con voto compatto della nuova maggioranza composta dalla lista del presidente Nocchi, più Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Come saranno spesi tutti questi soldi non si sa. Nocchi e la giunta non l’hanno reso noto. Hanno detto però, in maniera chiara, che non saranno appunto destinati a mascherine, computrer e tamponi, come aveva chiesto proprio Valentini nell’intento di fornire un aiuto concreto alle famiglie che versano in difficoltà. Ci sarà forse una spartizione a livello politico, magari attraverso elargizioni a enti e associazioni?

“Sul discorso di stanziare tale cifra per l’emergenza, precisandone però l’uso, sarei stato assolutamente d’accordo - dice Valentini -. Pertanto, come gruppo consiliare di ‘Per i beni comuni’, avevo presentato delle proposte al fine di non disperdere i fondi in spese poco efficaci nel contrastare questo stato di emergenza. Purtroppo, mi è stato detto che le mie idee, già enunciate in conferenza dei capigruppo, depositate e ribadite durante il Consiglio, non rientrano nelle competenze dell’ente e che non potevano modificare la variazione di bilancio".