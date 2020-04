Problemi con l'auto? Meccanici e carrozzieri attivano servizi a domicilio

Problemi con l’auto? Molte officine si adeguano alla quarantena: la vengono a prendere, la riparano e la riportano a casa.

Come spiega Luciano Ronca, presidente Cna Autoriparazione e titolare della Autogas di Montefiascone, “questa crisi ci stimola e ci induce a rivedere per il futuro sia l’organizzazione del lavoro che le relazioni con la clientela. Dovremo attrezzarci per altri servizi, perché non sarà facile tornare alla normalità di prima”.

“Veniamo, ripariamo e riconsegnamo – dice anche Andrea Cutigni dell’omonima officina di Viterbo - così la gente non esce di casa”. Per la Carrozzeria Boselli, sempre a Viterbo, il pezzo forte è la sanificazione. Ma non solo: “Facciamo anche il cambio delle gomme, i tagliandi, le riparazioni. La presa e riconsegna dell’auto è gratuita”.

Ancora nel capoluogo, con Massimo Marignoli anche il cambio gomme è coperto: “Si va, si fa il preventivo e se va bene si prende l’auto e si procede con il servizio".