Via a 300 mila test ai residenti nel Lazio

L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato annuncia il via a 300 mila test sui residenti nel Lazio. Verranno sottoposti “a test di natura sierologica” ma “non si tratta della punturina sul dito che analizza poche gocce di sangue. Si tratta di un prelievo venoso che rintraccerà IgG e IgM (anticorpi, ndr.)”. La finalità è “un’indagine epidemiologica. Effettuata su un campione omogeneo e ripetibile nel tempo, ogni due-tre mesi. Ci servirà per capire come è circolato il virus tra la popolazione”. “Dalle sperimentazioni condotte sui cluster di Nerola e Contigliano (due delle quattro zone rosse del Lazio, ndr), è stato evidenziato che la diffusione al di fuori dei focolai rilevati è molto bassa - spiega l’assessore regionale - Siamo intorno all’1%. Sarà importante in tal senso avere una conferma dell’esperienza acquisita sul campo”.

“Se sui 300mila totali la percentuale rimarrà 1-2%, allora vorrà dire che sono stati intercettati praticamente tutti i positivi. Ed estenderlo sarebbe inutile. Se invece la percentuale sarà maggiore, allora il discorso cambia. Ma a oggi non risulta sia così. Nel Lazio sono stati fatti oltre 80mila tamponi. E ci sono 5 mila positivi. Il che vuole dire che una percentuale superiore al 90% è negativa”.