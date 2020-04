Paziente rischia di morire, il sindaco Ghinassi diffida la Asl

Da una parte la Lega che denuncia il depotenziamento dell’ospedale di Acquapendente ed evoca l’intervento della magistratura. Dall’altra la Asl di Viterbo che rivendica invece il rispetto dei protocolli d’emergenza. E’ scontro sul grave episodio che la mattina di Pasqua ha visto protagonista un 53enne ricoverato nel nosocomio aquesiano e colpito all’improvviso da una crisi respiratoria proprio nel momento in cui stava per essere dimesso. Dopo il grave episodio di domenica il sindaco diffida la Asl a ripristinare immediatamente la presenza di un anestesista all’ospedale di Acquapendente.

“Ci era stata assicurata la piena funzionalità operativa del pronto soccorso attraverso il personale del 118 - afferma Ghinassi in una nota -. Come drammaticamente è stato possibile verificare in concreto, le condizioni annunciate si sono dimostrate meramente apparenti, in quanto la mancanza di un anestesista in sede ha lasciato il pronto soccorso di Acquapendente nell’impossibilità materiale di fronteggiare le emergenze che una struttura di questo tipo deve poter gestire in sicurezza e tempestività”. "A fronte della mancata adozione di idonei e immediati provvedimenti”, avverte il sindaco, risulterà inevitabile “l’adozione di iniziative di tutela amministrativa e giudiziaria idonee al ripristino della capacità operativa dell'unità di pronto soccorso di Acquapendente".