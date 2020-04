Coronavirus, gli imprenditori di Tarquinia chiedono lo stop alle tasse. Ma il Comune non risponde.

Una lettera di richiesta di interventi urgenti alle aziende rimasta inascoltata. Firmata da un gruppo di imprenditori, novanta per la precisione, appartenenti a diverse categorie: turismo, artigianato e agricoltura, tutti operanti nel territorio di Tarquinia e protocollata il 23 marzo ad oggi non ha avuto alcuna risposta da parte del sindaco Giulivi. E dire che le proposte tutte concrete erano frutto della condivisione di intenti, formulate proprio in questo periodo di chiusura forzata delle attività. “Lo stare in casa ha provocato in tutti noi smarrimento e riflessione - affermano -. Smarrimento: legato al futuro delle nostre aziende e quindi al motivo primario che ogni imprenditore ha di raggiungere un obbiettivo, prima di soddisfazione piuttosto che quello economico; di riflessione: dove ognuno di noi, sebbene inerme ha iniziato a pensare: cosa fare e come poter ripartire. Nasce quindi l’idea di un gruppo pacifico e ambizioso di soluzioni, un gruppo di confronto che ha lavorato in sinergia da casa (utilizzando la moderna tecnologia) per trovare soluzioni”.

“Riteniamo si debba affrontare il problema dei costi fissi, la Tari per prima, crediamo debba essere sospesa totalmente per tutto il 2020 – questa la prima richiesta -. Il suolo pubblico per le aziende che ne hanno fatto richiesta e ad oggi ne hanno la concessione debba essere sospeso fino alla effettiva ripresa del lavoro. Programmare, se vorrà in collaborazione con i rappresentanti del nostro gruppo, un piano strategico di marketing, con campagne social, da iniziare un mese prima della prevista riapertura delle attività, in modo da ‘catturare’ i primi temerari turisti. Aprire una linea privilegiata di credito con gli istituti bancari del territorio dove il Comune si impegna, ad abbattere gli interessi sul costo del denaro. Intraprendere un dialogo con la soc. Talete, per sospendere la corresponsione delle bollette per tutto il 2020, facendo slittare il pagamento dilazionato nel 2021”.