"Una mascherina per tutti": attivato conto per sostenere il progetto

Attivato il conto per sostenere il progetto "Una mascherina per tutti". L'iniziativa, lanciata dal Comune di Viterbo e subito raccolta, condivisa e supportata dall'Università degli Studi della Tuscia e la Camera di Commercio, è rivolta alla città di Viterbo, a tutti quei cittadini che, con una donazione, vorranno sostenere la fornitura di un considerevole numero di mascherine. A darne notizie è direttamente il sindaco Arena, che spiega: "È stato attivato un apposito conto sul quale poter fare donazioni. Voglio ringraziare il rettore dell'Università degli Studi della Tuscia Stefano Ubertini con il presidente CCS del DEIM - Ingegneria industriale Giuseppe Calabrò, e il presidente della Camera di Commercio Domenico Merlani per la collaborazione subito mostrata nel condividere questo progetto. È nostra intenzione far realizzare mascherine lavabili e riutilizzabili, confezionate con materiale idoneo e certificato grazie al supporto tecnico degli esperti Unitus. Alla realizzazione provvederanno le aziende del territorio. Ne servirà un numero piuttosto elevato, considerando anche il lungo periodo in cui potranno essere utilizzate. Chiunque volesse contribuire, può farlo attraverso il conto che abbiamo aperto e sul quale è possibile effettuare donazioni già da oggi".