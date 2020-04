I residenti nelle frazioni: "Ci sentiamo abbandonati"

Da Tobia a Castel d’Asso, da Vallebona a Fastello e da Roccalvecce a Montecalvello, l’emergenza coronavirus ha isolato di fatto i centri rurali del territorio viterbese, dove in alcuni casi mancano servizi essenziali come farmacie, edicole o addirittura negozi di generi alimentari. L’assenza di edicole ha tagliato fuori gli abitanti di queste zone anche dalla distribuzione delle mascherine disposta dal Comune a partire da lunedì.

“Non abbiamo un’edicola che possa distribuirle né una farmacia dove acquistarle (le più vicine sono a 3 chilometri) - denunciano i residenti -. Non possiamo andare a Viterbo a prenderle se non muniti di automobile e certificazione. Abbiamo però un alimentari/tabacchi e una ferramenta che sono operativi e che potrebbero distribuirle gratuitamente se solo i tobiesi venissero considerati anche e soprattutto in questi momenti. I tobiesi apprezzano e condividono anche le belle iniziative dei paesi vicini per i loro paesani che però si ricordano di noi solo in varie occasioni che non vogliamo elencare per non polemizzare ulteriormente. Nulla ci è dovuto”. Più o meno nella stessa situazione di Tobia si trovano anche tutte le altre frazioni viterbesi.

Da parte sua, l’assessore al decentramento Elpidio Micci ricorda ai cittadini di Fastello, Roccalvecce, Vallebona e Montecalvello, dove non ci sono edicole, che il Dpcm consente gli spostamenti giustificati all’interno del territorio comunale. Ergo: i cittadini di queste zone possono recarsi a Grotte Santo Stefano anche per fare la spesa.