Buoni spesa, a Soriano nel Cimino già distribuiti a 260 famiglie

Le famiglie in difficoltà economica di Soriano nel Cimino hanno già ricevuto i primi buoni spesa e hanno avuto la possibilità utiizzarli già nei giorni scorsi. "Siamo orgogliosi del lavoro svolto e della rapidità con cui abbiamo affrontato questa situazione di grave difficoltà - fanno sapere dall'amministrazione comunale - I nostri numeri sono questi: da lunedì 6 a sabato 11 abbiamo distribuito buoni spesa a 260 nuclei familiari, per un totale di 700 persone raggiunte ed un importo di circa 25mila euro".

Un impegno notevole, che ha visto la macchina amministrativa lavorare senza sosta per garantire l'attivazione dei buoni spesa prima delle festività pasquali, così da portare serenità e uno spiraglio di speranza anche nelle famiglie più in difficoltà. Martedì 14 sarà completata la prima distribuzione.

“L’amministrazione comunale ha deciso che nella prima distribuzione fossero soddisfatte tutte le richieste pervenute e vagliate dai servizi sociali i quali hanno controllato la corrispondenza delle autocertificazioni con le notizie in possesso degli uffici. Contiamo di partire con la seconda distribuzione entro il 20 aprile e su indicazione di tutta l’amministrazione (maggioranza e minoranza) verranno applicati i criteri previsti dal decreto Conte e dalla delibera regionale che danno priorità alle situazioni di difficoltà economiche createsi a seguito del Covid-19 favorendo da prima chi non percepisce sostegni pubblici di alcuna natura con l’obiettivo di dare un aiuto continuativo e funzionale, soprattutto a chi presenta situazioni più disagiate”.