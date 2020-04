Celleno, il paese è blindato. Effettuati già 200 tamponi

Due check point all’ingresso di Celleno. Di solito nel borgo di questi tempi si iniziava a pensare alla festa delle ciliegie che si tiene a giugno, invece da due giorni, dal giorno del Venerdì santo, i circa 1.300 abitanti si ritrovano blindati. Non potranno lasciare il territorio comunale almeno fino al 24 aprile. “Ho appena un minuto per parlare, la situazione è difficile ma dobbiamo farcela”, sospira al telefono il sindaco Marco Bianchi che ormai da tre giorni è in contatto costante con Asl e Prefettura per cercare di contenere il contagio. Tutto è partito dalla casa di riposo Villa Noemi dove si sono registrati 31 contagi. Altri 10 sono stati rilevati tra i residenti sempre venerdì, un altro ieri. In tutto fanno 42. Un numero altissimo proporzionato alla popolazione e che ha fatto scattare lo stesso provvedimento già preso nelle scorse settimane prima Fondi, poi a Nerola, piccolo borgo tra la Sabina e Roma, e infine nel comune reatino di Contigliano. Le scene sono le stesse: poliziotti, carabinieri, finanzieri e militari presidiano tutte le vie d'accesso. “Qui in paese abbiamo sia l’alimentari che la farmacia – dice il primo cittadino – ci stiamo organizzando per non far mancare i rifornimenti ed evitare assembramenti. Ora dobbiamo gestire l’emergenza sanitaria”. Oltre a Villa Noemi sono stati effettuati test su personale, ospiti e persone che sono entrate in contatto con le altre due case di riposo che sono sul territorio di Celleno: “Si tratta di circa 200 tamponi – specifica il sindaco – attendiamo i risultati ad ore per capire se siamo riusciti a contenere il contagio. Per ora gran parte dei positivi sono a Villa Noemi. Da quello che sappiamo le strutture non hanno personale in comune, ma alcuni degli operatori delle case di riposo appartengono a una stessa cooperativa”. Nella mattinata di ieri il sindaco si è confrontato con Als e Prefetto anche per cercare di risolvere il problema della carenza di personale a Villa Noemi.

Per ora all'interno della struttura i pazienti negativi, sono 5, sono stati spostati in un’ala isolata rispetto a quella dove sono ricoverati i positivi.

Per ora si è deciso di tenerli tutti nella stessa struttura per non alterare l’equilibrio psicofisico degli anziani, in ogni caso il Comune ha preparato dei locali nella scuola media qualora si decidesse di trasferite lì coloro che non hanno contratto il virus. Ieri mattina, intorno alle 11, c’è stato il decesso di un ospite di 86 anni.