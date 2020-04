Provincia, il gruppo Per i Beni comuni chiede di dimezzare le bollette dell'acqua

Nella prossima conferenza dei capigruppo, la lista “Per i beni comuni” ribadirà la necessità che la Provincia destini risorse finanziarie ad interventi volti “a contenere la propagazione del coronavirus e le disuguaglianze sociali che la pandemia accentua. I settori interessati sono essenzialmente quattro: scuola, salute, ambiente acqua pubblica”.

Per quanto riguarda la scuola, sottolineano Bengasi Battisti e Fabio Valentini, “la sua necessaria e prolungata chiusura rende necessario l’uso prolungato della didattica a distanza. Questa condizione potrebbe amplificare fenomeni di disuguaglianza perché non tutti gli studenti si trovano nelle condizioni di avere adeguati strumenti tecnologici. La Provincia dei diritti che vogliamo è pertanto chiamata a finanziare un piano per l’acquisto di tecnologie da destinare, attraverso la consultazione dei dirigenti scolastici, a tutti gli studenti privi di mezzi”.

La lista chiede inoltre che “venga sostenuto l’acquisto di kit diagnostici e sierologici e di adeguati dispositivi di protezione individuali da destinare a tutti gli anziani e al personale delle case di riposo e delle residenze sanitarie”. Infine, il tema cruciale dell’acqua pubblica: “Chiediamo al presidente Nocchi - concludono Battisti e Valentini - di dimezzare le bollette per tutto il periodo emergenziale e di interrompere tutte le procedure di messa in mora e distacchi. La nostra solidarietà si guadagna sui temi e sulle questioni non sulle poltrone seppure gratuite così come le norme da tempo prevedono”.