Si schianta con l'auto contro un muro mentre viaggia con le sue due figlie piccole

Grave incidente stradale a Gradoli nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile, coinvolte una madre e le sue due bambine piccole; la donna è ora ricoverata in gravi condizioni, ma non si troverebbe in pericolo di vita, all’ospedale Gemelli; anche una delle piccole, che secondo le prime informazioni avrebbe subìto delle fratture, è stata condotta nella Capitale, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù; anche le sue condizioni a quanto si è appreso non desterebbero particolari preocupazioni; è rimasta invece pressoché illesa la sorellina.

L’incidente è avvenuto in via Roma, nel tratto che si trova fra la gelateria e il ristorante La Ripetta. Alla guida dell’auto c’era una donna residente a Gradoli, che mentre stava viaggiando assieme alle bimbe in direzione del cimitero, ha perso il controllo della sua automobile, la quale è andata a schiantarsi violentemente contro un muro.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.

I sanitari sono giunti con due autoambulanze, con una delle quali è stata condotta al Bambino Gesù di Roma la bambina rimasta ferita; per la madre invece è stata usata l’eliambulanza, che ha condotto la signora al policlinico romano Gemelli.

Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Gradoli, la cui entrata in azione si è resa necessaria per estrarre la donna dalla vettura incidentata.