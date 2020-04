Mascherina obbligatoria o no? Sindaci della Tuscia in ordine sparso

Sull’obbligo di portare le mascherine nei negozi, i sindaci della Tuscia procedono in ordine sparso: alcuni hanno emesso ordinanze in questo senso, altri le faranno e altri ancora invece non adotteranno questa ulteriore misura restrittiva.

Tra chi ha fatto l’ordinanza c’è il capoluogo Viterbo: “Obbligatorio tenere coperti naso e bocca – ha sancito il sindaco Giovanni Arena -. La mascherina si dovrà tenere negli esercizi commerciali, in uffici aperti al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso, diverso dall’abitazione privata”. “Da lunedì – ha scritto Arena - nelle edicole sono distribuite gratuitamente le mascherine che ci ha fornito la Regione, idonee per tutte le attività diverse dal settore sanitario. Confido di poter procedere a breve con altre distribuzioni”. Anche a Orte da martedì è vietato entrare nei negozi senza la mascherina in base all’ordinanza del sindaco Angelo Giuliani.

Ad Acquapendente è in vigore la misura del sindaco Angelo Ghinassi: “Martedì abbiamo formalizzato l’obbligo delle mascherine senza valvola nei negozi. All'ingresso dei supermercati ci sono dei vigilanti che consegnano le protezioni a chi non ce l'ha. Tutta la popolazione avrà le mascherine (quelle chirurgiche) che il Comune ha preso e sta consegnando”. Pure a Montefiascone hanno preparato l’ordinanza: “Si può trovare sul sito internet del Comune”, dicono l’assessore alla Protezione civile Paolo Manzi. Invece il sindaco di Civita Castellana Franco Caprioli ha spiegato: "Stiamo facendo un inventario delle mascherine a disposizione, poi vedremo se fare un'ordinanza restrittiva". A Tarquinia, invece, stanno predisponendo il provvedimento: “A ore entra in vigore: l’obbligo riguarda tutti i locali aperti al pubblico – ha affermato il vicesindaco Luigi Serafini -. E comunque abbiamo già distribuito circa 10 mila mascherine agli esercizi commerciali e ad altri lavoratori”. Contrario il sindaco di Vetralla, Franco Coppari: "Ci abbiamo pensato, ma fare un'ordinanza di obbligo di mascherine senza averne a disposizione da distribuire, ci sembra un controsenso". Anche il collega di Ronciglione, Mario Mengoni, dice no all’obbligo: "Niente ordinanza. Comunque, dalla prossima settimana continueremo a distribuire le mascherine agli over 65 e a chi ha patologie". A Bagnoregio, ha precisato il sindaco Luca Profili, “quasi certamente la farò ma solo per entrare nelle attività commerciali”. A Capranica, “abbiamo già fornito 5000 mascherine a supermercati, case di riposo e a chi è più esposto al virus. Ora ne consegneremo almeno altre mille e poi potremo fare un'ordinanza", anticipa Pietro Nocchi. Il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci: "Dopo Pasqua distribuiremo altre due mascherine per nucleo familiare, e allora potremo fare un'ordinanza". A Gradoli, il sindaco Attilio Mancini non obbligherà i cittadini: “Abbiamo dato loro le mascherine e raccomandato di usarle, ma niente ordinanza”.