Stanno bene i due fratellini di Piansano ricoverati al Bambino Gesù

Stanno bene i due fratellini di Piansano di 6 e 8 anni risultati positivi al coronavirus e ricoverati all’ospedale Bambin Gesù insieme alla mamma, contagiata anche lei. I due bambini presentano solo qualche linea di febbre e anche le condizioni della donna vengono definite buone. Da 4 giorni è ricoverato all’ospedale Belcolle anche il padre dei due piccoli: non si trova in terapia intensiva ma nella giornata di martedì ha avuto bisogno di un temporaneo supporto respiratorio. Marito e moglie avevano scoperto di essere positivi il 31 marzo scorso: la donna, un’infermiera, aveva reso pubblico il contagio tramite una lettera aperta. In totale, a ieri, i casi accertati di Covid 19 nella Tuscia erano saliti a 336. Tra i guariti c’è anche un cittadino di Celleno, appena dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per problemi respiratori.