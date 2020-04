E' riuscita a tornare a casa l'operatrice turistica bloccata per settimane ai Caraibi

Noemi Citti, giovane operatrice turistica di Bassano Romano, è rientrata a casa dopo un’odissea durata settimane nel mar dei Caraibi. Noemi si trovava sulla Costa Magica, la nave da crociera respinta da tutti i porti a causa di un focolaio di coronavirus che si era sviluppato a bordo. Dalla Martinica a Cuba, fino ad arrivare a Miami dove alla fine è stato dato il permesso per lo sbarco dei 900 membri dell’equipaggio, tra i quali, appunto, c’era anche la giovane di Bassano Romano che lavora come tour expert.

Trovandosi attualmente in isolamento, la ragazza non può ovviamente riabbracciare amici e parenti, ma almeno la paura è alle spalle.