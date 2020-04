Governissimo in Provincia, entra anche Forza Italia

Partiti fino a ieri in guerra si ritrovano all’improvviso sulla stessa sponda. In Provincia è il caso del Pd del presidente Nocchi e del centrodestra, tutti insieme - questa la versione data - per affrontare l’emergenza. In realtà, ognuno interessato a gestire una fetta di potere dopo che le urne non hanno consegnato a Palazzo Gentili una maggioranza. E così, dimenticate le denunce, le conferenze stampa convovate apposta per mandarsi minacce e archiviati i ricorsi al Tar, complice il coronavirus, si apre la stagione delle grandi intese.

Dopo FdI e Lega, aderisce infatti all’invito di Nocchi anche Forza Italia, che in Consiglio ha eletto Augusto Bracoloni, Matteo Costa, Giulio Marini e Alessandro Romoli. Gli azzurri, a differenza di FdI, sembrano puntare, come la Lega, ad ottenere incarichi formali: “Siamo disponibili - si legge in una nota - a fare gratuitamente e con spirito di servizio la nostra parte, assicurando il nostro supporto a una piattaforma programmatica condivisa con tutte le forze politiche rappresentate che parta dalle necessità dei territori e dalla riorganizzazione dell’ente, assumendoci, se necessario, anche incarichi di governo che con lealtà istituzionale siamo pronti ad esercitare”.