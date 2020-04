No del vescovo alla processione del Cristo Risorto in forma ridotta

“No alla Processione del Cristo risorto di Tarquinia e al suo svolgimento in qualsiasi forma ridotta”, questa la risposta del vescovo di Civitavecchia-Tarquinia Luigi Marrucci alla richiesta dell’associazione culturale Oltrepensiero. L’associazione aveva infatti richiesto di prendere in considerazione lo svolgimento, in luogo della processione pasquale non autorizzata a seguito delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid-19, del solo trasporto della statua del Redentore dalla chiesa di San Giuseppe, in piazza Matteotti, per la tradizionale benedizione alla città e alle campagne. Il vescovo annuncia che tale decisione è stata presa per motivi di sicurezza a carattere sanitario e di ordine pubblico.

Questa è la risposta: “Gentile presidente, la ringrazio per quanto mi dice; purtroppo non c'è alcuna disposizione né dalla Questura né dalla Cei che autorizzi, anche in forma ridotta, delle processioni. Il problema è l'assembramento che potrebbe portare al contagio e quindi alla diffusione del virus. Il Gesù Risorto è una statua molto pesante che richiede decine di persone e tutte vicine per portare il simulacro, sia nella discesa dal luogo dove è collocato, che per la processione stessa; inoltre c'è da considerare la possibile presenza sulle strade di persone che vogliono trovare motivo per uscire un poco. Da parte della Curia Vescovile della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia non c'è pertanto alcuna autorizzazione; chi non si attiene alle disposizioni emanate si assume in toto la responsabilità civile e penale. Con don Augusto Baldini abbiamo trovato delle soluzioni che possono in qualche modo favorire la devozione a Gesù Risorto”.