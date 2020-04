Palamides: "Un danno enorme tenere chiuse le ceramiche"

“Il bene primario da difendere è quello della salute, lo abbiamo detto e ribadito più volte, ma dobbiamo renderci conto che, a causa della crisi economica, c’è il rischio concreto di una depressione molto significativa, la più grande dal Dopoguerra ad oggi. Parecchie filiere produttive rischiano il collasso. Il che significa, lo dico senza mezzi termini pensando anche al distretto ceramico di Civita Castellana, perdita drammatica di posti di lavoro”.

Per approfondire leggi anche: coronavirus-ceramica-civita-cgil-confindustria



Parla Stefania Palamides, general manager di Ceramica Tecla e presidente di Unindustria Viterbo. Come tutti i colleghi del distretto di Civita Castellana ha chiuso i battenti della sua azienda in seguito al Dpcm dello scorso 22 marzo. Il suo intervento giunge dopo il no alla riapertura delle fabbriche espresso dalla Cgil, secondo la quale il contagio per moti operai già malati di silicosi potrebbe avere esiti drammatici.