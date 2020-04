Ordinanza di Arena: da oggi obbligatoria la mascherina

Dall'8 aprile sarà obbligatorio tenere coperti naso e bocca, utilizzando qualunque mezzo, o, se disponibili, facendo uso di mascherine. Tale misura precauzionale adeguata a proteggere se stessi e gli altri da contagio, dovrà essere rispettata ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso, diverso dall’abitazione privata.

Lo ha disposto il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza (n. 46 del 7/4/2020). Il provvedimento rientra tra le misure specifiche per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio del Comune di Viterbo.



Considerato che le autorità sanitarie raccomandano di adottare tutte le misure necessarie a prevenire il fenomeno, compreso l’uso di mascherine - si legge nell’ordinanza - e considerato che a tal proposito l’amministrazione comunale di Viterbo ha acquisito un rilevante numero di mascherine per la loro distribuzione alla cittadinanza e che restano attivati tutti i canali per l’acquisizione di ulteriori approvvigionamenti, si è provveduto all’emanazione di tale provvedimento.