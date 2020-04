Controllate dai vigili urbani più di mille persone, 29 sanzioni

Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, oltre mille le persone controllate sul territorio comunale dagli agenti della polizia locale, dal 10 marzo al 2 aprile. A comunicare i dati è il comandante del Corpo di polizia locale Mauro Vinciotti: "Sono 1006 le persone controllate. 29 i reati commessi con l'emissione di successivi cinque verbali per violazioni amministrative. A questi dati si aggiungono i 4.860 controlli effettuati in ambito commerciale. Controlli che hanno portato all'emissione di due verbali e alla sospensione dell'attività commerciale per un'azienda".

"Per molto tempo saremo costretti a giustificare e motivare i nostri spostamenti e a osservare le disposizioni imposte - ha commentato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Mi auguro che presto questo rigido controllo non sia più necessario, e che il senso di responsabilità prevalga in tutti noi. Al momento l'unico mezzo per venirne fuori è quello di rispettare scrupolosamente tutte le regole".