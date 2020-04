"Buoni spesa, si aiutino anche i piccoli negozi"

“I fondi erogati da Governo e Regione per la spesa delle famiglie in difficoltà devono essere di aiuto anche ai piccoli negozi (macellerie, frutterie, ecc.). Da parte dei Comuni vanno quindi incentivati gli acquisti presso questo tipo di esercizi. In alternativa, si prenderà tutto la grande distribuzione, come dimostra il fatto che molte amministrazioni stanno raggiungendo intese proprio con le catene più importanti sul mercato”.

L’appello arriva dal capogruppo del Pd, Luisa Ciambella, che, per quanto riguarda specificatamente Viterbo, invita il sindaco e gli assessori a convocare una seduta della seconda commissione in via telematica aperta alle associazioni di categoria per affrontare subito il problema.