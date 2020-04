Precipita dal balcone di casa, muore 86enne

Cordoglio e sconcerto ha suscitato a Civita Castellana la notizia dell’improvvisa scomparsa del signor V.B. di 86 anni. Il pensionato è stato ritrovato ieri mattina (sembra dal figlio che andava a fargli visita) disteso a terra ai piedi del palazzo di via Torquato Tasso dove abitava insieme alla moglie. L’anziano, per cause ignote, è precipitato dall’alto del balcone del proprio appartamento. L’impatto con il suolo gli è stato fatale. Il pensionato è morto sul colpo. Immediatamente dopo la scoperta del corpo esanime a terra, sono giunti sul posto i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti di rito e l’ambulanza che ha trasportato il povero anziano presso la camera mortuaria dell’ospedale Andosilla. V.B., persona nota e benvoluta in paese, aveva svolto in vita il mestiere di ceramista. Amici e conoscenti sono rimasti sconcertati per l’inaspettato evento. La vittima lascia la moglie e due figli che ora sono affranti dal profondo dolore per la perdita del loro amato familiare.