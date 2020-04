Nella Tuscia venti comuni senza nessun contagiato

Sono venti su sessanta i comuni della provincia di Viterbo risultati finora immuni al Covid-19. Un terzo del totale. In questa particolare classifica del contagio zero la Tuscia è terza a livello regionale. Al primo posto c’è Rieti con il 64% dei comuni finora scampati al virus, al secondo Frosinone con il 43%. Seguono Roma con il 32% e infine Latina con il 27%.

In provincia di Viterbo la maggior parte dei centri senza contagi è localizzata nella parte meridionale del territorio, mentre i paesi più colpiti si trovano nella zona nord, sul litorale e intorno al lago di Bolsena. La vicinanza con Civitavecchia e con Orvieto, come ipotizzano dalla Asl, può aver giocato un ruolo importante nella diffusione dei contagi in queste aree. Difficile dire invece, in mancanza di studi epidemiologici, quali fattori abbiano graziato la Bassa Tuscia dall’epidemia. Sicuramente il rispetto delle restrizioni è fondamentale nel contenimento del virus, ma a meno di non voler pensare che i viterbesi del Sud siano più disciplinati di quelli del Nord o della zona costiera, anche il fattore C, dove C sta per fortuna, ha giocato un ruolo cruciale. D’altra parte, in centri piccolissimi, anche il contagio di un medico condotto o di un negoziante con parecchia clientela può diventare una bomba epidemica. Gli esempi, da Capodimonte a Tuscania, non sono mancati.

Anche la frammentazione del territorio in tanti piccoli centri, secondo la Asl, può aver contribuito a contenere la diffusione del virus.

I venti comuni a contagio zero sono: Arlena di Castro, Barbarano, Bomarzo, Calcata, Canino, Caprarola, Castel Sant’Elia, Civitella d'Agliano, Corchiano, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Monterosi, Onano, Proceno, Sutri, Valentano, Vallerano, Vasanello e Vejano.