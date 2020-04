Coronavirus, Zingaretti presenta le misure economiche della Regione per superare l'emergenza. Il video

Coronavirus, Zingaretti presenta le misure economiche della Regione per superare l'emergenza.

Una ripartenza in tre mosse. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato in video conferenza un pacchetto di misure economiche per aiutare imprese e famiglie che si suddivide in 3 aree: per le persone, per il lavoro e per le aziende. Per quanta riguarda il capitolo “persone”, il vice presidente Leodori ha annunciato uno “stanziamento di 21 milioni euro a sostegno delle famiglie in difficoltà suddiviso in due linee: 19 milioni ai Comuni della Regione, 7 milioni a Roma e 12 agli altri comuni. Lo stanziamento si somma a quello nazionale. L’altra linea prevede 2 milioni per il terzo settore. Per quanto riguarda gli anziani, una delle fasce più deboli della popolazioni, ci sarà un accordo per facilitare l’accesso del terzo settore ai servizi commerciali in modo da portare la spesa a domicilio.

Inoltre sono previsti 100 milioni euro per prestiti alle imprese di 10mila euro ciascuno, distribuiti tramite Artigiancassa. “Con questa misura riusciremo a finanziare 10mila aziende con finanziamenti a tasso zero. Il bando sarà pubblicato il 9 aprile e al 20 aprile si potranno presentare le domande per erogare i contributi”, ha proseguito Leodori, nel corso della videoconferenza stampa che si è svolta oggi a cui hanno partecipato anche il governatore, Nicola Zingaretti, e l’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore.